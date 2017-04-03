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نجم بوكا جونيورز يخضع للفحص الطبي في فريق يوفنتوس

نجم بوكا جونيورز يخضع للفحص الطبي في فريق يوفنتوس

By admin
3 أبريل، 2017
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن أن اللاعب الاوروغوياني رودريغو بيتانكور لاعب وسط فريق بوكا جونيورز الارجنتيني قد ذهب الى مدينة تورينو الإيطالية للخضوع للفحص الطبي في جدران البيانكونيري .
وأكد موقع فوتبول إيطاليا نقلاً عن صفحة يوفنتوس الرسمية على تويتر أن اللاعب يخضع للفحص الطبي في مقر السيدة العجوز أملاً في التعاقد معه .
وأعطى بوكا جونيور مهلة ليوفنتوس لغاية العشرون من افريل الحالي للتعاقد مع بيتانكور كجزء من صفقة إنتقال الارجنتيني كارلوس تيفيز من يوفنتوس للنادي الارجنتيني في عام 2015 .
وفي اللحظات المقبلة قد يتم الإعلان عن بيتانكور كلاعب رسمي في صفوف اليوفي للموسم المقبل .
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