نجم بوكا جونيورز يخضع للفحص الطبي في فريق يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن أن اللاعب الاوروغوياني رودريغو بيتانكور لاعب وسط فريق بوكا جونيورز الارجنتيني قد ذهب الى مدينة تورينو الإيطالية للخضوع للفحص الطبي في جدران البيانكونيري .

وأكد موقع فوتبول إيطاليا نقلاً عن صفحة يوفنتوس الرسمية على تويتر أن اللاعب يخضع للفحص الطبي في مقر السيدة العجوز أملاً في التعاقد معه .

وأعطى بوكا جونيور مهلة ليوفنتوس لغاية العشرون من افريل الحالي للتعاقد مع بيتانكور كجزء من صفقة إنتقال الارجنتيني كارلوس تيفيز من يوفنتوس للنادي الارجنتيني في عام 2015 .

وفي اللحظات المقبلة قد يتم الإعلان عن بيتانكور كلاعب رسمي في صفوف اليوفي للموسم المقبل .