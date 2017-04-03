نجم روما: توتي هو فيدرير كرة القدم

قارن البلجيكي رادجا ناينجولان نجم خط وسط نادي روما الإيطالي بين قائد فريقه فرانشيسكو توتي، وأسطورة التنس، السويسري روجير فيدرير.

وواصل فيدرير تألقه في 2017، على الرغم من بلوغه لعامه الخامس والثلاثين، وذلك بعدما حقق لقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على الإسباني رافاييل نادال.

وقال ناينجولان في تصريحات لمجلة “سوبر تنس”: “فيدرير شخص استثنائي، لكن نحن لدينا توتي، والذي لا زال يلعب وهو في الأربعين، إنه في مثل قيمة فيدرير.”

وأضاف: “بشكل عام فإن اللاعبين المفضلين لي هم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وإيدين هازار.”

ويقدم ناينجولان أداء أكثر من رائع رفقة روما خلال الموسم الحالي، حيث يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لذئاب العاصمة الإيطالية.