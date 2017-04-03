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هازارد: لم أصل لمستوى ميسي

هازارد: لم أصل لمستوى ميسي

By admin
3 أبريل، 2017
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أكد اللاعب البلجيكي إيدن هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه ليس في مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

وقال هازارد في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية اليوم:” القدوة بالنسبة لي هما زين الدين زيدان ورونالدينيو.”

وأضاف هازارد:” هناك أيضًا ريكيليمي في طريقة حركته داخل الملعب، وايضًا تمريراته في الملعب، وهناك ميسي بالطبع، فالذي يفعله بالكرة رائع للغاية.”

وأخيرًا اشار هازارد في تصريحاته:” لا أعتقد أنني أصل لمستوى ميسي، من الممكن أن يقول الأشخاص ذلك، ولكني شخصيًا لا اعتقد انني جيد إلى هذا الحد.”

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت البلجيكي إيدن هازارد بالانتقال إلى ريـال مدريد الإٍسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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