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هنري يفتح النار على أوزيل

هنري يفتح النار على أوزيل

By admin
3 أبريل، 2017
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انتقد تييري هنري، أسطورة أرسنال الإنجليزي، صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، بسبب تذبذب مستواه مع المدفعجية.

وتعرض أوزيل لانتقادات عديدة هذا الموسم بسبب عدم ظهوره بمستوى جيد، لا سيما في المناسبات الكبرى.

وتحدث هنري لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: الجميع كان يثني على أوزيل العام الماضي، لكن هذا الموسم عرضة للانتقدات بسبب تذبذب المستوى.

واختتم: لا يمكن أن يقدم مباراة ثم يغيب بعدها لفترة، يجب أن يستمر بنفس المستوى لفترة طويلة، فهو لاعب فائز بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد، وأيضا متوج بكأس العالم.

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