وكيل هامسيك يطمأن الجماهير قبل مواجهة اليوفي في الكأس
أكد مارتن بيتراس وكيل أعمال قائد فريق نابولي ماريك هامسيك على أن اللاعب جاهز لمواجهة فريق يوفنتوس في المباراة القادمة بكأس إيطاليا .
ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات هامسيك التي أكد من خلالها على أن إصابة هامسيك لن تبعده عن مباراة الاربعاء القادم امام البيانكونيري .
وقال : بالامس خرج هامسيك من المباراة ولم يستطع المواصلة حتى النهاية ، ولكنه من المتوقع ان يكون أمام اليوفي في المباراة القادمة ، إنها مباراة هامة جداً بالنسبة له .
واضاف : كأس إيطاليا ستكون مباراة مختلفة ولكن نابولي سيحاول ان يمر من خلال هذه المباراة ، وهامسيك شعر ببعض الآلام ولكنه جيد ويمكنه اللعب يوم الاربعاء .