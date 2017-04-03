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وكيل هامسيك يطمأن الجماهير قبل مواجهة اليوفي في الكأس

وكيل هامسيك يطمأن الجماهير قبل مواجهة اليوفي في الكأس

By admin
3 أبريل، 2017
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أكد مارتن بيتراس وكيل أعمال قائد فريق نابولي ماريك هامسيك على أن اللاعب جاهز لمواجهة فريق يوفنتوس في المباراة القادمة بكأس إيطاليا .
ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات هامسيك التي أكد من خلالها على أن إصابة هامسيك لن تبعده عن مباراة الاربعاء القادم امام البيانكونيري .
وقال : بالامس خرج هامسيك من المباراة ولم يستطع المواصلة حتى النهاية ، ولكنه من المتوقع ان يكون أمام اليوفي في المباراة القادمة ، إنها مباراة هامة جداً بالنسبة له .
واضاف : كأس إيطاليا ستكون مباراة مختلفة ولكن نابولي سيحاول ان يمر من خلال هذه المباراة ، وهامسيك شعر ببعض الآلام ولكنه جيد ويمكنه اللعب يوم الاربعاء .
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