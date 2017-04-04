الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثملاعب العالم
آشلي يونغ : عودة إبراهيموفيتش شئ مهم لليونايتد

آشلي يونغ : عودة إبراهيموفيتش شئ مهم لليونايتد

By admin
4 أبريل، 2017
1312
0
Share:
تحدث الإنجليزي آشلي يونغ جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أهمية تواجد زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الشياطين الحمر .
وسيعود إبراهيموفيتش الى صفوف اليونايتد بعد إنتهاء عقوبته بالإيقاف ثلاث مباريات من الاتحاد الإنجليزي بعد إعتدائه على مدافع بورنموث تيروني مينجس في شهر مارس الماضي .
نقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات يونج والذي قال : سيكون من الرائع عودة إبراهيموفيتش الى صفوف اليونايتد من جديد .
واضاف يونغ : ستكون نقطة حاسمة عودة إبراهيموفيتش  الى صفوف اليونايتد وبالتالي هذا سيرجح من كفتنا قبل مواجهة فريق إيفرتون .
الموضوع السابق

المخابرات الأرجنتينية تعين عميل سري لمراقبة ميسي

الموضوع التالي

كلوب: سعيد بعودة أوريجي للتسجيل

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017