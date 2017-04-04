آشلي يونغ : عودة إبراهيموفيتش شئ مهم لليونايتد
تحدث الإنجليزي آشلي يونغ جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أهمية تواجد زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الشياطين الحمر .
وسيعود إبراهيموفيتش الى صفوف اليونايتد بعد إنتهاء عقوبته بالإيقاف ثلاث مباريات من الاتحاد الإنجليزي بعد إعتدائه على مدافع بورنموث تيروني مينجس في شهر مارس الماضي .
نقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات يونج والذي قال : سيكون من الرائع عودة إبراهيموفيتش الى صفوف اليونايتد من جديد .
واضاف يونغ : ستكون نقطة حاسمة عودة إبراهيموفيتش الى صفوف اليونايتد وبالتالي هذا سيرجح من كفتنا قبل مواجهة فريق إيفرتون .