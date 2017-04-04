إبراهيموفيتش : كنت افتقد لزملائي في مان يونايتد

اعترف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي انه اشتاق للعب مع الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية .

وكان إبراهيموفيتش عُوقب بالإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد ضربه لمدافع نادي بورنموث تيروني مينجس في شهر مارس الماضي خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي .

ونقلت قناة مانشستر يونايتد تصريحات إبراهيموفيتش والذي قال : لقد افتقدت لملعب اولد ترافورد وللمباريات مع مانشستر يونايتد ولكنني اخيراً عدت وهذا شئ رائع .

واضاف إبراهيموفيتش : لدي ثقة كبيرة في زملائي في مانشستر يونايتد وانت تتعلم من كل شئ خاصة أنه قد تغيب عن الفريق بسبب الإصابة أو بسبب الإيقاف .