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إبراهيموفيتش : كنت افتقد لزملائي في مان يونايتد

إبراهيموفيتش : كنت افتقد لزملائي في مان يونايتد

By admin
4 أبريل، 2017
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اعترف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي انه اشتاق للعب مع الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية .
وكان إبراهيموفيتش عُوقب بالإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد ضربه لمدافع نادي بورنموث تيروني مينجس في شهر مارس الماضي خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي .
ونقلت قناة مانشستر يونايتد تصريحات إبراهيموفيتش والذي قال : لقد افتقدت لملعب اولد ترافورد وللمباريات مع مانشستر يونايتد ولكنني اخيراً عدت وهذا شئ رائع .
واضاف إبراهيموفيتش : لدي ثقة كبيرة في زملائي في مانشستر يونايتد وانت تتعلم من كل شئ خاصة أنه قد تغيب عن الفريق بسبب الإصابة أو بسبب الإيقاف .
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