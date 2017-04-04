إبراهيموفيتش لجماهير اليونايتد: سنتأهل لدوري الأبطال

راهن مهاجم مانشستر يونايتد “زلاتان إبراهيموفيتش”، على حظوظ فريقه، للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك بالرغم من تراجع الفريق في جدول ترتيب أندية البريميرليغ، باحتلاله المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن رابع الترتيب العام “ليفربول”.

وجاء حديث السلطان عن فرص فريقه في الوصول لبطولة كبار أوروبا الموسم المُقبل، بالتزامن مع عودته للفريق مرة أخرى، بعد انتهاء عقوبته، التي حرمته من الظهور بألوان الشياطين الحمر، في المباريات الثلاث الماضية، لإدانته بالسلوك العنيف أمام بورنموث في مباراة الجولة الـ27 للبريميرليغ.

وقال أسطورة السويد لتلفزيون مانشستر يونايتد “أشعر أنني على ما يرام الآن. لقد غبت عن الفريق في المباريات الثلاث الماضية، لكني استعد للعودة، وأتمنى أن أعود بمشاعر إيجابية، وأعرف أن نتيجة مباراة واحدة من الممكن أن تُغير كل شيء، بدون سابق إنذار قد نجد أنفسنا في المركز الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس”.

“الواقع يقول أن المركز الأول يبدو بعيدًا جدًا، وأيضًا المركز الثاني، لكن فارق النقاط بين المراكز الأخرى ضيق جدًا، إذا نجحت في الفوز بمباراتين أو ثلاثة على التوالي، ستقترب من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، أعتقد أننا سنكون في الموعد، وسنحصل على النقاط التي نحتاجها لنكون في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، صحيح نحن بعيدين عن المركزين الثالث والرابع الآن، لكن في الأسابيع القليلة القادمة سنصل إلى المركز الرابع على أقل تقدير”.