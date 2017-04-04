إبراهيموفيتش لجماهير اليونايتد: سنتأهل لدوري الأبطال
راهن مهاجم مانشستر يونايتد “زلاتان إبراهيموفيتش”، على حظوظ فريقه، للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك بالرغم من تراجع الفريق في جدول ترتيب أندية البريميرليغ، باحتلاله المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن رابع الترتيب العام “ليفربول”.
وجاء حديث السلطان عن فرص فريقه في الوصول لبطولة كبار أوروبا الموسم المُقبل، بالتزامن مع عودته للفريق مرة أخرى، بعد انتهاء عقوبته، التي حرمته من الظهور بألوان الشياطين الحمر، في المباريات الثلاث الماضية، لإدانته بالسلوك العنيف أمام بورنموث في مباراة الجولة الـ27 للبريميرليغ.