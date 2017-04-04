إنريكي يدافع عن برشلونة في فضيحة الرشوة

أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي على غضبه الشديد من حادث فريق إلدينسي أمام الفريق الثاني لبرشلونة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وقال إنريكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة اشبيليه قائلًا:” قضية مباراة برشلونة وإلدينسي حساسة للغاية، ويجب أن تعامل بالشكل اللازم.”

واضاف المدرب الإسباني:” أعتقد أن الأمور ليست بسيطة، يجب أن نمنع مثل هذه الأحداث في كرة القدم، سواء في بطولات المحترفين أو الأقل منها.”

وتابع:” لقد رأينا مثل هذه الأمور في بلاد أخرى، ولكن هذه القضية تخص إلدينسي وحده ولا دخل لبرشلونة بها.”

يذكر أن الفريق الثاني لبرشلونة حقق نتيجة كبيرة على إلدينسي بالدرجة الثالثة 12-0، وخرج أحد لاعبي إلدينسي يدعى شيخ سعد، ليؤكد أن هناك بعض من لاعبي فريقه تلقوا الرشاوي لتفويت المباراة، وهو ما جعل الشرطة تفتح تحقيقًا واسعًا في الأمر، مع وجود تقارير بأن هناك مكاتب مراهنات متورطة في الأمر.

ويستعد نادي برشلونة لاستضافة اشبيليه ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما يحتل اشبيليه المركز الرابع برصيد 58 نقطة.