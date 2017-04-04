اعتقال المدرب الذي تسبب في فضيحة البارسا

لقت الشرطة الإسبانية القبض على مدرب إلدينسي فيليبو دي بييرو الذي تسبب في فضيحة التلاعب بنتيجة مباراة فريقه أمام فريق برشلونة الثاني، والتي كان قد كشف عنها لاعب الفريق شيخ سعد إلمون. وقد تم الاعتقال صبيحة اليوم الثلاثاء.

وكانت تلك المباراة بين الفريقين ضمن دوري الدرجة الثالثة الإسبانية قد انتهت بنتيجة عريضة (12-0) وقد اتهم فيها اللاعب شيخ سعد إمون أربعة لاعبين بالتلاعب بتلك النتيجة والتقصير خلال المباراة.

ولم تعط الشرطة أية تفاصيل أخرى تخص هذه القضية، غير أنه وحسب وسائل الإعلام الكتلانية فقد تم إلقاء القبض على أحد عمال نادي إلدينسي. ويبقى السؤال: ماذا عن العاملين في برشلونة؟ ومتى سيتم القبض على المتسبب في هذه الفضيحة من جانبهم؟

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