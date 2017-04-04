البطاقات العشر تمنع بن طالب من المشاركة في لقاء اليوم ضد بريمن

سيكون نادي شالك الألماني محروما من خدمات الدولي الجزائري نبيل بن طالب في لقائه سهرة اليوم ضد فيردر بريمن ضمن الدوري الألماني، نبيل كان قد تلقى بطاقة صفراء في لقاء بوروسيا دروتموند يوم السبت الماضي وهي البطاقة الصفراء العاشرة له هذا الموسم، ما يعني غيابه بطريقة آلية، لأن الاتحادية الألمانية تعاقب اللاعب بلقاء واحد آلي عن كل عشر بطاقات صفراء .

شالك لن يتأثر بغياب بن طالب والمدرب سيعتبرها راحة لاعب

غياب بن طالب عن لقاء اليوم جاء في وقته تماما، حيث سيكون بمثابة راحة للجزائري الذي شارك بانتظام في أغلب لقاءات فريقه هذا الموسم محليا وأوروبيا، كما أن المدرب “فان زيرل” كان ينوي القيام ببعض المداورة بما أن اللقاء جاء في منتصف الأسبوع، الجزائري سيستفيد كثيرا من هذه الراحة من أجل شحن البطاريات والعودة أكثر قوة في اللقاء المقبل ضد فيلسبورغ يوم السبت المقبل واللقاء الذي يليه في الدوري ضد أجاكس .

بورقعة .ع