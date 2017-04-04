السيتي يدرس عقد صفقة تبادلية لضم ظهير فالنسيا

يدرس مانشستر سيتي الإنجليزي عقد صفقة تبادلية مع فالنسبا الاسباني من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر جوزي لويس غايا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن السيتي اقترح تقديم الياكيم مانغالا ضمن الصفقة التبادلية من أجل الحصول على موافقة فالنسيا بالحصول على غايا.

وكان مانغالا قد انضم الى فالنسيا في جانفي الماضي على سبيل الاعارة من السيتي ولعل رغبة السيتي في ضم غايا ستجعلهم يرحبوا ببيع مانغالا إلى فالنسيا بشكل نهائي.