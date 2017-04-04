المخابرات الأرجنتينية تعين عميل سري لمراقبة ميسي

أكدت التقارير الصحفية الأرجنتينية أن وكالة المخابرات الأرجنتينية عينت عميل سري لمراقبة ليونيل ميسي من أجل التحقيق في إتهامه بالتهرب الضريبي.

واشارت صحيفة ” لو ناسيون” الأرجنتينية في تقرير نشرته أمس، إلى أن الهدف من تعيين المخابرات لعميل خاص لميسي، من أجل مراقبته والتحقيق في تهربه الضريبي.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأرجنتيني دائمًا ما يقوم بتعيين مثل هؤلاء العملاء السريين من أجل نجوم المجتمع والسياسين والصحفين في الأرجنتين، وذلك للتحقيق في مخالفات يقوموا بها في الأرجنتين.

يذكر أن ميسي متهم بالتهرب الضريبي، وهو ما جعل المحكمة الإسبانية تحكم عليه بالحبس 21 شهرًا هو و والده، ولكن قام ميسي بالطعن على الحكم والذي سيتم النظر فيه يوم 21 من أبريل الحالي، أي قبل أيام قليلة من خوض الكلاسيكو أمام ريـال مدريد.