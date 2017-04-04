اليوفي ومرسيليا عاينا  براهيمي سهرة السبت في كلاسيكو البرتغال

لا يزال اسم الدولي الجزائري نجم نادي بورتو ياسين براهيمي يتصدر قائمة اللاعبين التي يرغب في انتدابهم نادي السيدة العجوز فريق جوفنتوس الإيطالي في الصائفة الماضية ،حيث يحاول البيانكونيري منذ فترة طويلة التعاقد مع الدولي الجزائري، بعد أن كان أحد أهداف النادي الإيطالي منذ موسمين.

براهيمي كان تحت أنظار كشافي النادي الإيطالي ضد بنفيكا

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي جوفنتوس أرسل كشافيه لمشاهدة مباراة بورتو البرتغالي أمام بنفيكا مساء السبت الماضي، وهذا بغية متابعة النجم الجزائري ياسين براهيمي، ووفقًا لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن ممثلي جوفنتوس كانوا حاضرين لمشاهدة ومتابعة أداء براهيمي أمام بنفيكا، وهي المباراة التي تعادل بورتو أمام بنفيكا بهدف لكل منهما ، وشارك براهيمي في 87 دقيقة من المباراة.

أليغرى صار يملك فكرة واضحة عن براهيمي الآن

بعد أن خاض نادي السيدة العجوز مباراتان ذهابا و إيابا أمام نادي بورتو ضمن منافسة رابطة الأبطال الأوروبية، حيث تألق لاعب الخضر على الرغم من خسارة نادي الدرغاو ذهابا و إيابا ،صار ماسيمليانو أليغرى المدير الفني لنادي جوفنتوس الإيطالي يملك صورة أوضح على مستوى ياسين براهيمي خاصة في اللقاءات الأخيرة بدليل أن اليوفي يتابع كل صغيرة و كبيرة تخص نجم بوتو آخرها التقرير الذي أعده كشافو اليوفي عن ما قدمه براهيمي في لقاء بنفيكا يوم السبت .

ومرسيليا أوفد مبعوثيه لمعينة الجزائري

من جهة ثانية لم يكن كشافو نادي جوفنتوس الإيطالي لوحدهم يترصدون كل صغيرة و كبيرة تخص الدولي الجزائري ياسين براهيمي ،حيث أوفد مسؤولي نادي مرسيليا الفرنسي مبعوثيه إلى هناك لهم لمعاينة الدولي الجزائري رفقة زميله في الفريق أندري سيلفا، حيث ذكرت وسائل الإعلام البرتغالية وفي مقدمتها يومية “ريكورد” أن مسؤولي مرسيليا أبدوا ارتياحهم للأداء الذي قدمه ياسين براهيمي وأصروا على ضمه إلى تعداد النادي أكثر من أي وقت مضى رفقة أندري سيلفا وهو ما جعل رئاسة نادي بورتو ترفع مطالبها المالية إلى حدود 60 مليون أورو.

صراع فرنسي إيطالي في الأفق بسبب الجزائري

على مايبدو فإن مسؤولي النادي الفرنسي مرسيليا غير مستعدين للتنازل عن صفقة انتداب الجزائري ياسين براهيمي بدليل متابعته في كل لقاء يخوضه أكان في البطولة أو في رابطة الأبطال قبل الإقصاء ،حيث سيلعب نادي الجنوب الفرنسي كل أوراقه للظفر بخدمات هذا الثنائي براهيمي و سيلفا في الصائفة المقبلة ،سوى أن دخول العملاق الإيطالي على الخط قد يخلط أوراق الفرنسيين في ظل عدم رغبة النجم الجزائري في العودة من جديد على البطولة الفرنسية ، للإشارة فإن براهيمي بدأ مسيرته مع نادي رين في الدوري الفرنسي، قبل الانتقال إلى غرناطة الإسباني، وانتقل إلى بورتو في صيف 2014 في صفقة قدرت قيمتها بـ 6.5 ملايين أورو،كما سيلقى اليوفي منافسة شرسة في سبيل ضمه، حيث يرغب ناديا نيس متصدر الدوري الفرنسي و روما المطارد المباشر للسيدة العجوز بالكالتشيو في الحصول على خدماته أيضا .

جلال.ك