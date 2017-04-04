انتقادات لاذعة لتايدر بعد مستواه المخيب ضد فيورنتينا

لم تفوت الصحافة الإيطالية خاصة المقربة من نادي بولونيا والصادرة يوم أمس الفرصة وانهالت على لاعب بولونيا بالنقد اللاذع بعد خسارتهم ضد فيورنتينا وخاصة مستواهم السيئ، صحيفة بولونيا توداي الجهوية وجهت انتقادات حادة للدولي الجزائري سفير تايدر وقالت أن مستواه كان سيئا ولم يترجم الثقة التي منحت له من طرف المدرب دونادوني ولم يكن حتى بمستوى زميله دزيمايلي الذي جلس على الدكة .

أختير أسوأ لاعب في اللقاء

تايرد اختارته “بولونيا توداي” كأسوأ لاعب في اللقاء، حيث أن التقارير الإيطالية منحته العلامة الأسوأ وهي خمسة من عشرة، وهذا بسبب تيهانه فوق أرضية الميدان وعجزه عن أداء واجباته الدفاعية خاصة، المستوى السيئ والنقد اللاذع الذي تعرض له تايدر سيكون بمثابة الضربة القوية لأماله في حجز مكان أساسي لغاية نهاية الموسم .