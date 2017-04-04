انريكي يحذر من خطورة إشبيلية .. وكيف يتعامل مع الجدول المضغوط

علق المدير الفني الإسباني لويس انريكي مارتينيز لنادي برشلونة الإسباني عن مشكلة التلاعب في مباراة الدينسي أمام الفريق الثاني للفريق.

وقال انريكي في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: علينا أن نأخذ هذا الأمر جدياً ، لأن برشلونة هو أحد الضحايا ، اعتقد أن من الجيد أن يتم تصحيح تلك الأمور حتى لا تؤثر على كرة القدم.

وتابع: مباراة إشبيلية ليست في الموعد الجيد لها بالنسبة للجماهير ولكني اتمنى حضور الجماهير للمساندة ، لأنها أحد مفاتيح الفريق في المباريات.

وأضاف: من المؤسف أن لا نحظى ببعض اللاعبين في حالتهم الطبيعية والبدنية القوية مثل أندرياس إنييستا والذي عانى كثيراً في الفترة الماضية من الإصابات ولكن الآن هو في مستوى رائع ونريد أن نراه في المباريات.

وواصل تصريحاته: المنافس لديه مستوى جيد في جميع البطولات هذا الموسم وكان قريب من التقدم في بطولة دوري الأبطال الاوروبي ولكنه أهدر ركلتي جزاء ، قد يكونا أمامنا بشكل ايجابي وعلينا الحذر.

ورفض انريكي أن يعلق على مشكلة تصريحات بيكيه على رموز نادي ريال مدريد الإسباني وأكد أنه غير مهتم بذلك الأمر.

وعن دينيس سواريز .. شدد المدرب على أنه أحد الخيارات المتاحة للفريق في كلا الأسلوبين الذين يتبعهما الفريق أمام المنافسين.

وأشاد المدرب بمهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز وأشار أنه يقدم أكثر من تسجيل الأهداف فهو تأقلم على أسلوب برشلونة وما يحتاجه الفريق ويشارك في الأهداف.

وتمنى المدرب أن يعود الدولي البرازيلي رافينيا ألكانتارا من إصابته سريعاً حتى يدعم الفريق في المشوار المتبقي بالمباريات في جميع البطولات.

وعن ليونيل ميسي وفترة الراحة السابقة ، قال انريكي أنه يستهدف أن يعطي لكل لاعب الفترة الكافية لاستعادة حالته البدنية الكاملة وذلك كتعامل مع ضغط الجدول.

وتحدث المدرب عن لاعبه الأرجنتيني إيفان راكيتيتش ووصفه بأنه لاعب استثنائي يساعد الفريق في الأوقات الصعبة في الجوانب الدفاعية والهجومية.