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بلخيثر:” لا توجد مشاكل في الإفريقي ونتمنى دعم الجماهير”

بلخيثر:” لا توجد مشاكل في الإفريقي ونتمنى دعم الجماهير”

By admin
4 أبريل، 2017
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يبدو أن الفوز الكبير الذي حققه النادي الإفريقي على حساب  نادي بن قدران في الدوري التونسي وبسداسية كاملة مقابل  هدف وحيد قد أعادت البسمة للاعبين وإدارة النادي، لاعب الخضر والنادي الإفريقي مختار بلخيثر نفى تواجد أي مشاكل مادية بين اللاعبين وإدارة الفريق على خلفية عدم تلقيهم مستحقاتهم المادية وأجورهم الشهرية وكذا منح بعض  المباريات وقال بلخيثر عقب نهاية مباراة فريقه أمام اتحاد بن قردان عشية الأحد أن الأجواء الطيبة التي ظهر عليها الفريق اليوم والفوز الساحق خير دليل على أن ما راج مجرد إشاعات، كما تمنى لاعب العلمة السابق أن تلتف جماهير الإفريقي حول ناديها من أجل تجاوز هذه المرحلة .

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