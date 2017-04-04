بن زية مصاب ومشاركته ضد موناكو غير مؤكدة

كشف أمس موقع مادين فوت الفرنسي أن لاعب الخضر ونادي ليل الفرنسي ياسين بن زية تلقى إصابة خفيفة في اللقاء الذي خاضه فريقه ضد باستيا سهرة السبت الماضي، الإصابة وبحسب المدرب فرانك باسي ليست خطيرة لكنها يمكن أن تمنعه من المشاركة في لقاء اليوم ضد موناكو في ربع نهاية الكأس، وكان المدير الرياضي لليل قد أكد ثقته في بن زية وقال أنه واحد من الحلول الهجومية لقيادة فريقه للفوز، لكن آمال إدارة ومدرب ليل قد تصطدم بجدار الإصابة .

فرانك باسي:” نأمل في استعادة بن زية قبل اللقاء”

رغم أن اللقاء سيقام سهرة اليوم والوقت ضيق جدا لشفاء أي مصاب إلا أن مدرب ليل فرانك باسي عبر عن رغبته في رؤية بن زية ضد موناكو، “فرانك باسي” نشط يوم أمس ندوة صحفية تكلم فيها عن المصابين وقال أنهم ثلاثة وهم بيريا، كورشيا وبن زية وأنه يأمل في استعادة لاعبين أو لاعب على الأقل لأن وزن الثلاثي الغائب كبير، وهم من أعمدة الفريق وغيابهم مجتمعين سيكون مؤثرا جدا على الفريق .

بورقعة.ع