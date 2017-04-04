بن سبعيني يتلقى الدعم بعد طره “غير المستحق” ضد ليون

رغم أن لمسة اليد كانت واضحة وبن سبعيني غير مسار الكرة إراديا بيده إلا أن ذلك لم يكن كافيا في نظر الكثيرين لطرده من لقاء ليون الذي جرى عشية الأحد، لاعب المنتخب الوطني تلقى الدعم من طرف أنصار النادي وكذا بعض المدربين يتقدمهم مدربه في ران كريستيان غوركيف، هذا الأخير هاجم الحكم وقال أن ذكاءه خانه في لقطة الطرد فحتى لو كانت اللمسة واضحة إلا أن الطرد قاس جدا، وكان عليه منحه إنذارا على الأكثر، لأنه سبق وعاقب الفريق بمنح ليون ركلة جزاء .

كوربيس وصف الطرد بالمهزلة

غوركيف لم يكن الوحيد الذي دعم بن سبعيني بل هناك أيضا مدربه السابق في مونبوليي رولان كوربيس، هذا الأخير وصف طرد بن سبعيني بالمهزلة خاصة بسبب الوقت، حيث قال أن الحكم تسرع كثيرا في إخراج البطاقة الحمراء وكان عليه مراعاة الجوانب الإنسانية لأن القانون ليس كل شيء، الدعم الذي حظي به بن سبعيني قد يكون له أثر على لجنة الانضباط ولو أن عقوبة آلية بلقاء واحد تبدو أقرب للجزائري

بن سبعيني أول لاعب في الليغ 1 يتلقى طردين أمام نفس الفريق منذ 29 سنة

كشف موقع “مادين فوت” الفرنسي أمس أن لاعب الخضر رامي بن سبعيني حطم رقما قياسيا جديدا في الليغ 1، إذ يعتبر أول لاعب في الدوري يطرد أمام نفس الفريق ذهابا وإيابا، حيث لم يسجل الدوري الفرنسي ظاهرة مثل هذه منذ موسم 88 – 89، يذكر أن بن سبعيني كان قد طرد أيضا في لقاء الذهاب بين الفريقين، وهما الطردان الوحيدان اللذان تعرضا لهما هذا الموسم والمصادفة أنهما كانا طردين قاسيين .

بورقعة .ع