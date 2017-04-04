بودبوز أسوأ لاعب في لقاء تولوز

كما أشرنا إليه في عدد أمس فإن مستوى الدولي الجزائري رياض بودبوز كان سيئا وهو ما أجمعت عليه الصحافة الفرنسية الصادرة أمس، صحيفة “ليكيب” المختصة نصبت الجزائري أسوأ لاعب في اللقاء ككل ومنحته تقييما جد متدني قدر بـ3 فقط من 10 وهو تصنيف لم يتعود عليه الجزائري الذي كان دائما نجما للقاءات فريقه مونبوليي، وكان بودبوز قد ظهر بوجه شاحب جدا حتى أنه لم يحاول بالمرة طيلة التسعين دقيقة وهو أمر نادر الحدوث .

تراجع في ترتيب الموسم للمركز الرابع

التقييم السيئ الذي حصل عليه بودبوز لم يكن مؤثرا عليه في لقاء تولوز فقط بعد أن نصبه الأسوأ لكن في الترتيب الموسمي ككل، الدولي الجزائر تراجع من المركز الثاني للرابع فبعد أن ضيع الصدارة في الأسبوع قبل الماضي ها هو يتراجع مركزين آخرين على أمل أن يستفيق ويعود للتقدم أكثر، يذكر أن مستوى بودبوز تراجع قليلا في الأسابيع الأخيرة وهو ما أثّر على المستوى العام للفريق الذي عاد ليتراجع في الترتيب .

بورقعة .ع