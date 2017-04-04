بونجاح يتجه بثبات للفوز بلقب هداف بطولة قطر

لا يزال الدولي الجزائري هداف نادي السد القطري بغداد بونجاح يصنع الحدث في كل جولة ،حيث يقترب من العودة إلى صدارة ترتيب هدافي دوري نجوم قطر لكرة القدم، بونجاح تمكن من تسجيل هدف مع السد في مباراة الريان، التي انتهت بفوز فريقه 4-1، من ركلة جزاء، وهو الهدف الذي رفع به رصيده إلى 22 هدفا، بقي بها في المركز الثاني، خلف المتصدر العربي، الذي ظل رصيده كما هو بطبيعة الحال عند 24 هدفا.

إصابة المغربي العربي جعلت الطريق مفروشا أمامه

المنافسة الشرسة على لقب هداف الدوري القطري انحصرت لحد الآن بين الجزائري لاعب السد بغداد بونجاح و المغربي يوسف العربي، إلا أن تعرض مهاجم و هداف البطولة و نادي لاخويا العربي لإصابة خطيرة تبعده عن المنافسة حتى نهاية الموسم ستجعل الطريق أمام مهاجم الخضر لتخطي عقبة الـ24 هدفا و إنهاء الموسم كهداف البطولة القطرية ، يذر أن بونجاح صار مطاردا من طرف رودريغو تباتا، لاعب الريان، تسجيل الأهداف في الجولات الأخيرة بالدوري، وأحرز هدفا جديدا في مرمى السد، وهو الهدف الشرفي لفريقه في المباراة، ليرفع اللاعب رصيده إلى 17 هدفا، احتل بها المركز الثالث.

ج.ك