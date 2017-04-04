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تقارير تكشف شرط إيسكو للبقاء مع ريال مدريد

تقارير تكشف شرط إيسكو للبقاء مع ريال مدريد

By admin
4 أبريل، 2017
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كشفت تقارير صحفية عن أن صانع الألعاب إيسكو سوف يجدد عقده مع نادي ريال مدريد الاسباني ولكن بشرط وحيد لا يتعلق بالمال وهو اذا فقط تم تأكيد أهميته في الفريق من قبل المدرب زين الدين زيدان.

وترددت تقارير مؤخرا عن إدارة النادي الملكي لديها عرض للاعب سيمنحه راتبا سنويا 6 ملايين يورو في الموسم على مدى ست سنوات.

ومع ذلك، ووفقا لصحيفة ماركا فإن هناك عنصر أخير يجب تسويته بالنسبة للبالغ من العمر 24 عاما؛ وهو دوره في الفريق، حيث يطمح ايسكو ليس فقط بالمشاركة كأساسي أكثر مع ريال، ولكن أيضا للبدء في أكبر المباريات وإعطائه الفرصة لقيادة الفريق إلى المجد في المواجهات المصيرية خاصة المواجهات المقبلة ضد بايرن ميونيخ، برشلونة، واتلتيكو مدريد.

وبالتالي فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو من بيده مصير اللاعب حيث أن شكل اعتماد زيزو على ايسكو في المباريات المقبلة هذا الموسم بنسبة كبيرة هو ما سيصنع قرار اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل عن الميرينجي نهاية الموسم الحالي.

وانضم إيسكو لريال مدريد عام 2013 قادما من ملقا مقابل 30 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنوات.

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