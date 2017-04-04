خسارات كارديف قد تدفع بسعدي للعودة

عاد اسم الدولي الجزائري إدريس سعدي ليظهر من جديد في محيط نادي كارديف سيتي ناديه الأصلي وهذا بعد الخسارة الكبيرة للفريق بثلاثية مقابل هدف وحيد ضد ولفرهامبتون، صحافة وأنصار كارديف سيتي طالبوا الإدارة بضرورة تدعيم الفريق وأبناء الفريق أولى، حيث يحوز النادي على لاعبين كثر معارين من بينهم إدريس الذي ليعب حاليا في كورتري البلجيكي والذي يعتبر أحسن بكثير من بعض اللاعبين المتواجدين حاليا في الفريق، وضيع كارديف بصفة رسمية بطاقة الصعود إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 51 نقطة ولم يحقق سوى فوز وحدي في آخر ستة لقاءات .

مدرب كارديف قد يغير رأيه ويقرر الاحتفاظ بسعدي الموسم المقبل

الحديث عن مصير سعدي ليس ولدى الخسارات المتتالية التي بات كارديف يتعرض لها بل منذ بداية الموسم، تألق سعيد في النصف الأول من الموسم جعل الصحافة الويلزية تضغط على الإدارة والمدرب من أجل استعادته لكن مدرب الفريق ومعه الإدارة قررا عدم استعادته وتم عرضه للبيع، نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي قال أن النادي لن يعيد سعدي وستغل تألقه الكبير من أجل بيعه بأعلى سعر لكن ضعف لاعبي الفريق حاليا مقارنة مع مستوى سعدي قد يجعل الإدارة تضغط لاستعاده وربما تجديد عقده من أجل لعبة ورقة الصعود الموسم المقبل .