رئيس الحكومة الإسبانية السابق يطالب بحوار بين بيكي وراموس

طالب خوسيه لويس ثاباتيرو رئيس الحكومة الإسبانية السابق بعقد حوار بين الثنائي جيرارد بيكي مدافع نادي برشلونة وسيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد.

وقال ثاباتيرو في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: أحب أن أرى حوار بين هذا الثنائي ، خاصة وأنني أحترم كثيراً مدافع البارسا.

وتابع: لدي إعجاب كبير بغيرارد بيكي ، فهو لاعب كبير ، ومؤثر في تشكيلة برشلونة ، على الرغم من أنه لا يحب بعض جمل حواره الأخير.

وأضاف:

أحب أيضاً أن يجمعني حوار مع بيكي حول تصريحاته ضد رموز نادي ريال مدريد ومن يكون متواجد في المدرجات ، لأنني كنت هناك لمرة منذ عدة سنوات ، ويجب توضيح الكثير من وجهات النظر.

وواصل تصريحاته: يجب أن تكون علاقة اللاعبين ببعضهما البعض بها جانب من التسامح ، وعلينا أن نتحكم بها لتكون في أفضل حال ، ولكن في الملعب اتمنى فوز برشلونة.

وأنهى تصريحاته: فوز برشلونة لن يكون سهلاً بلقب الدوري الحالي ، وعلى الريال السقوط في بعض الأوقات ، ولكني أراه فريق قوي ، وعلى برشلونة التركيز في احتمالات الفوز بدوري الأبطال الأوروبي.