رسميا.. تغيير موعد نهائي الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تغييرات جديدة ستشهدها بطولة الدوري الأوروبي، بداية من الموسم المقبل.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أصدره اليوم، أنه من بداية من الموسم المقبل، نهائي الدوري الأوروبي سيقام في نفس اسبوع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف البيان أن نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 من المفترض أن يلعب يوم 24 ماي، ولكنه سيقام يوم الأربعاء قبل نهائي دوري الأبطال.

وأكد البيان أن بطولة الدوري الأوروبي تشهد مواجهات قوية، ومن العدل أن يكون النهائي بعد نهاية الموسم مثلما يحدث في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الحالي سيقام يوم 24 من مايو القادم بينما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي في الثالث من جوان.