رسميا.. ريال مدريد يفتقد فاران في المرحلة الأهم من الموسم للإصابة

أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني عن إصابة اللاعب الفريسي رافائيل فاران مدافع الفريق، وذلك نتيجة للإصابة التي تعرض لها في مباراة الافيس الأخيرة.

وجاء في البيان الذي أصدره النادي الملكي على موقعه الرسمي، أكد خلاله أن الإشاعات أظهرت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن إصابة فاران ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر، وهو ما يجعله يغيب مباريات الحسم.

وسيخوض ريـال مدريد في هذا الشهر مباريات ضد بايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا والكلاسيكو أمام برشلونة والديربي أمام أتلتيكو مدريد.