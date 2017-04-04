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ريال مدريد يسعى لإعلان الحرب والتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد

ريال مدريد يسعى لإعلان الحرب والتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد

By admin
4 أبريل، 2017
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أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي ريـال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز المدافع الأيسر لفريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

واشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى ان إدارة النادي الملكي توصلت لاتفاق مع هيرنانديز من أجل الانتقال إلى صفوف ريـال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واضاف التقرير أن مدة العقد ستمتد إلى ست سنوات، وذلك بعد دفع الشرط الجزائي والذي يصل إلى 24 مليون يورو، حيث أن اللاعب معار من أتلتيكو مدريد إلى ألافيس في الموسم الحالي.

وتابع التقرير أنه في حالة إتمام ريـال مدريد لهذه الصفقة، فإن النادي الملكي سيعلن الحرب ويكسر المعاهدة بينه وبين أتلتيكو مدريد، والتي تنص بعدم انتقال أو التفاوض مع أي لاعب بين الفريقين.

ويعتبر ثيو هيرنانديز صاحب التاسعة عشرة عام، من أهم اللاعبين في ألافيس في الموسم الحالي، حيث أنه أكثر اللاعبين مراوغة في الفريق والسادس على مستوى الدوري الإسباني، وتمكن من صناعة أربعة أهداف في 29 مباراة شارك بهم، وتمكن أيضًا من قيادة الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

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