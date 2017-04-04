عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين، على هامش استعداد فريقه لمواجهة ليجانيس بعد غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الـ30 من الليجا التي يتصدر جدول ترتيبها حتى الآن بفارق نقطتين عن وصيفه وغيرمه التقليدي برشلونة.

وتطرق زيزو للمهمة الصعبة التي ينتظرها فريقه هذا الشهر، بمواجهة بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوعين القادمين، قائلاً “إنها مباراةٌ جميلةٌ (أمام البايرن). سوف نلعب ضد فريق كبير، وستكون مباراةً لطيفةً في ربع النهائي، وبمثابة نهائي مبكر قبل الأوان.

واضاف قائلاً “ليس لدي أي تفوق على كارلو انشيلوتي (مدرب البافاري الحالي، والسابق للريال)، فالأمور ستعتمد على ما سيحدث على أرض الواقع… بالطبع، هناك أشياءٌ تعلمتها عندما عملت إلى جوار أنشيلوتي (كمساعدٍ له في الجهاز الفني للميرينجي)، لكن حقيقة ما تعلمته ستظهر في تلك المباراة”.

واختتم متطرقاً لكلاسيكو الأرض المرتقب أمام البارسا في أواخر الشهر الجاري، قائلاً “قبل الكلاسيكو، لا تزال هناك العديد من المباريات. كل نقطة مهمة، ولكنه أمرٌ صحيحٌ أننا نتحدث عن تلك المواجهة، ونحن ننتظرها… لا أعتقد أن برشلونة قد بات أقل هيمنةً من ذي قبل، وعلينا أن نبقى منتبهين له”.

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