ساري يبعد غلام والصحافة الإيطالية تتكلم عن تهميشه لغاية نهاية الموسم

فاجأ مدرب نابولي مارويسيو ساري الجميع حين أبقى الدولي الجزائري فوزي غلام على الدكة في لقاء جوفنتيس الذي جرى السبت، ساري وضع ثقته في الظهير الكرواتي والذي قدم مستوى مقبولا قبل أن يترك مكانه لفوزي قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، بقاء غلام على الدكة شكّل حدثا في الصحافة الإيطالية التي بدأت تتكلم عن إبقاء غلام في الدكة في قادم اللقاءات في الدوري والسبب يبدو معروفا، يذكر أن لقاء جوفنتوس نابولي انتهى بالتعادل الإيجابي الذي لا يخدم أبدا رفقاء غلام .

غلام يرفض تجديد عقده والإدارة لم تعد تصبر عليه

بقاء غلام بدأ يغذي الشائعات فرغم أنه جلس على الدكة في لقاء واحد فقط لكن قيمة اللقاء دفعت الكثيرين للتكلم، غلام ليس في وضع مريح مع إدارة ناديه، إذ يصر على الرحيل بسبب عدم قبوله للعروض المقدمة في حين ترفض إدارة ناديه بيعه حاليا وتصر على تجديده وهذا لبيعه بثمن أعلى في حال قررت ذلك، لقاء جوفنتوس سيكون عنوانا كبيرا لبدء الحرب على غلام أم أنه مجرد لقاء أراد فيه ساري المداورة بين لاعبيه ؟.

ماوريسيو ساري” سترينيتش لاعب جيد يمكنه خلافة غلام بكل سهولة”

مدرب نابولي أجاب سريعا على أسئلة الصحفيين بخصوص إبقاء غلام بديلا، التقني الإيطالي فاجأ الجميع حين أكد أن إقحامه لسترينيتش كان خطوة مدروسة جدا وليس لإراحة غلام، كما يزعم البعض كما أشاد به كثيرا وبقدراته وقال أنه لاعب كبير يمكنه خلافة غلام بكل سهولة، كلام ساري بعث الشكوك في صدور الجميع فلغة الخطاب والدفاع المستميت عن الظهير التشيكي تؤكد تخليه ضمنيا عن الجزائري .

الراي سبور” غلام ليس في أحسن أحواله وسترينتيش استغل الفرصة”

ساري لم يكن الوحيد الذي أكد أن إبقاء غلام بديلا كان قرارا فنيا وليس لإراحته، حيث ساندته في ذلك شبكة “الراي سبور” الشهيرة أيضا، الشبكة الإيطالية الرائدة قالت أن مستوى غلام تراجع كثيرا في الأسابيع الأخيرة في مقابل تقدم زميله التشيكي كثيرا، حيث كسب عدة نقاط دفعت المدرب للزج به أساسيا، مستوى سترينيتش في لقاء جوفنتوس لم يكن سيئا كثيرا وهو ما سيرشحه ربما للبقاء أساسيا أو المشاركة في بضعة لقاءات مهمة حتى نهاية الموسم على الأقل .

تقارير تؤكد أن عرض نابولي لغلام لم يصل حتى لـ2 مليون أورو

بالعودة للحديث إلى إمكانية رحيل غلام وتباعد وجهات النظر قالت تقارير صحفية إيطالية أن غلام لم يحصل على عروض مغرية كما تشير له المواقع المقربة من النادي، راديو “سي أر سي” قال أن قيمة العرض المقدم من نابولي هو 1.8 مليون أورو فقط سنويا مع إضافة 200 ألف أورو كحوافز غير مضمون الحصول عليها، ما يعني أن الفوارق ضخمة جدا إذ يطلب غلام ثلاثة ملايين أو أكثر، كلام مثل هذا يؤكد فرضية رحيل الجزائري الذي يقترب بعد كل يوم من ترك ناديه .

بورقعة .ع