سامباولي مُرشح لتدريب منتخب هولندا بعد إقالة بليند

يفكر الاتحاد الهولندي لكرة القدم في تعيين المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي مدرباً لمنتخب الطواحين خلال الفترة المقبلة .

ويذكر أن سامباولي يدرب في الوقت الحالي نادي إشبيلية الإسباني كما خاض تجربة تدريبية ناجحة مع منتخب تشيلي حيث نجح في الفوز ببطولة كوبا أمريكا في عام 2015 مع المنتخب التشيلي .

وأفادت شبكة غول الرياضية أن سامباولي مرشح لتدريب المنتخب الهولندي بعد إقالة المدرب داني بليند بعد الهزيمة من منتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا .

يذكر ان الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم كان قد رغب كذلك في التعاقد مع سامباولي لتدريب راقصي التانجو بدلاً من إدغاردو باوزا .