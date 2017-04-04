سامباولي يوضح تصريحاته من تدريب ميسي والأرجنتين

وضح المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي لنادي إشبيلية الإسباني تصريحاته السابقة بشأن تدريب كلاً من مواطنه ليونيل ميسي في المستقبل ومنتخب الأرجنتين.

وقال سامباولي في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: مستقبلي متعلق بالعقد المرتبط به مع النادي ، ولكني هنا في المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة برشلونة ، وأركز على مشواري مع إشبيلية.

وتابع: من الجيد دائماً أن أرى ميسي أمامي ، أنه الأفضل في العالم، ولكن ربما ألتقي به تدريبياً في نادي نيولز أولد بويز في الأرجنتين ، أو إذا ما جاء إلى إشبيلية.

وعن تدريب منتخب الأرجنتين .. أشار أنه مثلما تحدث في المرات السابقة فهو ليس على اتصال مع أحد ولا يريد أن يخسر شخصيته بترك فرقه في منتصف الموسم ، ولا استطيع تغيير مستقبلي مثلما أريد ، ولكن تلك الوظيفة تعتمد على النتائج.

وأنهى تصريحاته: من الصعب التفكير في الفوز بمباراة الغد أمام برشلونة ، ولكن نحن نشعر بالحماسة ، ولا نفكر في الحصول على اللقب لأنه بعيد للغاية ، ولكننا فخورين بالدفاع عن قميص إشبيلية.