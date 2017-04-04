سانشيز يبدأ المحادثات مع باريس سان جيرمان

يبدو أن المهاجم التشيلي أليكسيز سانشيز لاعب فريق ارسنال الإنجليزي قرر بالفعل الرحيل عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة “مونت كارلو” الفرنسية في تقرير نشرته اليوم، أن مسئولي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بدأوا محادثات فعلية مع وكيل سانشيز من أجل الانتقال إلى العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل.

واضاف التقرير أن سان جيرمان ليس الفريق الوحيد الذي يسعى لضم سانشيز، ولكن هناك أيضًا نادي تشيلسي، ولكن من الواضح أن سان جيرمان اصبح اقرب من تشيلسي.

وكان سانشيز قد صرح في الموسم الماضي، أنه يرغب في اللعب مع فريق يفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن سانشيز قرر الرحيل عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وجود مفاوضات مع العديد من الأندية الإنجليزية والإيطالية.