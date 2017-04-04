سيريزو يحبط طموح الريال لخطف مدافعه المعار
أحبط انريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني طموحات نادي ريال مدريد بشأن محاولاته لخطف مدافعه المعار الفرنسي ثيو هيرنانديز.
وقال سيريزو في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: ليس هناك أي حرب بيننا وبين ريال مدريد ، ولكن الحقيقة الوحيدة هي أن ثيو هو لاعب في الأتليتي.
وتابع: ثيو يتواجد في نادي ألافيش على سبيل الإعارة ، وتلك هي الحقيقة.
وكانت هناك تقارير قد أفادت أن الريال مهتم بالتعاقد مع ثيو مقابل دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته المالية 24 مليون يورو.