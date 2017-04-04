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سيريزو يحبط طموح الريال لخطف مدافعه المعار

سيريزو يحبط طموح الريال لخطف مدافعه المعار

By admin
4 أبريل، 2017
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أحبط انريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني طموحات نادي ريال مدريد بشأن محاولاته لخطف مدافعه المعار الفرنسي ثيو هيرنانديز.
وقال سيريزو في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: ليس هناك أي حرب بيننا وبين ريال مدريد ، ولكن الحقيقة الوحيدة هي أن ثيو هو لاعب في الأتليتي.
وتابع: ثيو يتواجد في نادي ألافيش على سبيل الإعارة ، وتلك هي الحقيقة.
وكانت هناك تقارير قد أفادت أن الريال مهتم بالتعاقد مع ثيو مقابل دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته المالية 24 مليون يورو.
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