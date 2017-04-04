ش.قسنطينة: عمراني يستدعي بلخير، يطالبه بمعالجة إصابته واللاعب غادر التربص

تبعا لما انفردنا بنشره في عدد أمس، غادر مهاجم الخضورة بلخير صبيحة أمس تربص حمام بورقيبة، وذلك بعد أن اجتمع به المدرب عمراني على انفراد ليلة أول أمس، وطالبه بإجراء الجراحة، وبالتالي يتجه بلخير لإجراء عملية جراحية على مستوى الركبة من أجل نزع الغضروف، وذلك مباشرة بداية الأسبوع القادم في عاصمة الشرق، على اعتبار أن الآلام تعادوه في كل مرة، وهو ما جعله لا يظهر بكل إمكانياته في الفترة الماضية، ولن يجد أفضل من فترة توقف البطولة الحالية من أجل التخلص نهائيا من هاته الإصابة التي أرّقته كثيرا في الفترة الماضية، وفي الوقت نفسه سيجد نفسه حاضرا في لقاء الشبيبة.

يعاني على مستوى الغضروف لأكثر من شهر

حسب معلوماتنا المؤكدة فإن الآلام لم تفارق اللاعب منذ أكثر من شهر، حيث يواصل العلاج ورفض أن يجري الجراحة في وقت سابق بسبب حاجة الفريق لخدماته، مع العلم أنه في حال خضوعه لعملية جراحية، فإنه سيغيب عن الملاعب لحوالي ثلاثة أسابيع، وهو ما كان سيحرم الفريق من خدماته لثلاث جولات على الأقل، لذلك فاللاعب أجّلها إلى وقت لاحق، لكن بعد البرمجة الجديدة غيّرت رأيه وسيجريها بنسبة كبيرة بعد العودة من تونس.

الآلام عاودته بتونس وعمراني كان في قمة الغضب

بعد أن عاودته الآلام عقب لقاء باجة، نصح الأطباء اللاعب بلخير بإجراء الجراحة حتى يتفادى أي مضاعفات قد تجعله يتعرض إلى إصابة خطيرة، لكن اللاعب السابق لشبيبة الساورة الذي رفض في وقت سابق إجراءها مؤكدا على ضرورة التواجد مع المجموعة في المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، حيث يتواجد في وضيعة صعبة بسلم الترتيب، سيغير رأيه على اعتبار أن الفريق لن يلعب أي لقاء حتى منتصف شهر ماي.

عمراني اجتمع به على انفراد بالمطعم بعد العشاء وطالبه بالجراحة

بعد وجبة العشاء لسهرة أول أمس، طلب عمراني من بلخير البقاء في المطعم حيث تحدث معه مطولا، حول أسباب عدم تدربه، ليؤكد له اللاعب أن يعاني منذ قرابة الشهر على مستوى الركبة، ولم يجد عمراني حلا آخر سوى مطالبته، بمغادرته التربص والعلاج وإجراء العملية الجراحية.

عمراني لبلخير: “روحي داوي ونحتاجك جاهز للقاء الشبيبة“

تمكنا من معرفة أدق تفاصيل الحوار الذي دار بين عمراني وبلخير واستمر لغاية الساعة التاسعة من سهرة أول أمس، ومن قال المدرب للاعبيه نجد: “لماذا في كل مرة تتوقف عن التدريبات في مرة وتصعب الأمور على نفسك، لقد علمت أنك تعاني من الإصابة، لذلك بدل أن تعاني لغاية نهاية الموسم عليك أن تجري الجراحة سريعا، حتى تكون جاهزا للقاء الشبيبة“.

العملية بسيطة ولن تبعده أكثر من 20 يوما

الأمر الأكيد والذي لا يرقى إليه أدنى شك، أن الإصابة التي يعاني منها بلخير تحتاج عملية جراحية بسيطة، حيث سيدخل المستشفى لـ24 ساعة فقط، ولن يكون بعيدا عن الملاعب سوى لـ20 يوما على أقصى تقدير، ما يعني أن بلخير لن يجد أفضل من فترة التوقف الحالية من أجل إجراء الجراحة ومواصلة اللعب في نفس الوقت، بما أن لقاء الشبيبة سيلعب يوم 12 من شهر ماي القادم.

تأخير لقاء الشبيبة لـ12 ماي يشجعه على إجرائها

ما يجب أن نشير له أن رفض بلخير إجراء العملية في وقت سابق كان بسبب حاجة الفريق لخدماته لكن تأجيل لقاء الشبيبة إلى يوم 12 ماي القادم، سيمكنه من لعب كل اللقاءات القادمة، على اعتبار أنه لن يرتاح سوى لـ15 يوما وأسبوع عمل بدني قبل أن يكون جاهزا للمنافسة الرسمية، ما يعني أنه في أسوأ الأحوال سيكون احتياطيا في لقاء شبيبة القبائل.

موعد العملية سيتحدد يوم الأحد القادم

من المرتقب أن يجتمع اللاعب بلخير بالطاقم الطبي للخضورة على هامش حصة الاستئناف في قسنطينة، من أجل الفصل في موعد إجراء الجراحة، وحسب المعلومات التي وصلتنا من تونس، فإن اللاعب السابق لشبيبة الساورة، سيقبل إجراءها بداية الأسبوع القادم في أحد العيادات الخاصة في عاصمة وسيكون بعدها بعيدا عن التدريبات لـ15 يوما، لكنه لن يضيع لقاء الشبيبة.

بلال.ص