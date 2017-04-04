عاجل – تقارير تؤكد موافقة إبراهيموفيتش على الرحيل للدوري الامريكي
ذكرت تقارير صحفية في أمريكا أن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وافق على الإنضمام لفريق لوس انجلوس غالاكسي الامريكي بعد نهاية الموسم الحالي .
وكان إبراهيموفيتش انضم الى صفوف مان يونايتد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة إنتقال حر .
وذكرت محطة FOX SPORTS الامريكية أن مسألة إنتقال إبراهيموفيتش للوس أنجلوس قد حُسمت بموافقة اللاعب بالإنتقال للدوري الامريكي .
وكانت القناة الامريكية قد نشرت صورة غير حقيقة لوجه إبراهيموفيتش وهو يرتدي قميص لوس انجلوس غالاكسي لتأكيد خبرها بشأن إنضمام المهاجم السويدي للفريق الامريكي .