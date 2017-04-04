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عاجل – تقارير تؤكد موافقة إبراهيموفيتش على الرحيل للدوري الامريكي

عاجل – تقارير تؤكد موافقة إبراهيموفيتش على الرحيل للدوري الامريكي

By admin
4 أبريل، 2017
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ذكرت تقارير صحفية في أمريكا أن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وافق على الإنضمام لفريق لوس انجلوس غالاكسي الامريكي بعد نهاية الموسم الحالي .
وكان إبراهيموفيتش انضم الى صفوف مان يونايتد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة إنتقال حر .
وذكرت محطة  FOX SPORTS الامريكية أن مسألة إنتقال إبراهيموفيتش للوس أنجلوس قد حُسمت بموافقة اللاعب بالإنتقال للدوري الامريكي .
وكانت القناة الامريكية قد نشرت صورة غير حقيقة لوجه إبراهيموفيتش وهو يرتدي قميص لوس انجلوس غالاكسي لتأكيد خبرها بشأن إنضمام المهاجم السويدي للفريق الامريكي .
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