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غموض حول جاهزية ريينا لصدام يوفنتوس

غموض حول جاهزية ريينا لصدام يوفنتوس

By admin
4 أبريل، 2017
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أمل نادي نابولي الايطالي ان يكون حارس مرماه الاسباني بيبي ريينا لائقاً لمواجهة يوفنتوس غداً في إياب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا.
وقد خسر نابولي 3-1 في مباراة الذهاب ضد اليوفي ، واهتزت شباك ريينا في المباريات الثلاثة التي لعبها ضد يوفنتوس حتى الآن هذا الموسم.
وذكر موقع فوتبول إيطاليا ان ماوريسيو ساري مدرب نابولي حريص بشكل خاص ليكون ريينا جاهز لمباراة الغد ضد يوفنتوس.
ويعاني ريينا من إصابة في العضلات وقد غاب عن المباراة الماضية ضد اليوفي بالدوري التي انتهت بالتعادل 1-1.
ولا يزال هناك غموض حول مشاركة ريينا أمام يوفنتوس ، ومن المرجح ان يعلن ساري مدى جاهزيته للمباراة خلال المؤتمر الصحفي اليوم.
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