فيدال: بايرن ميونخ يريد قتل ريال مدريد في الجولة الأولى

أكد اللاعب التشيلي آرتورو فيدال لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه يرغب في حسم التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريـال مدريد منذ مباراة الذهاب.

وقال فيدال في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية اليوم:” قبل ريـال مدريد سنلعب مباراتين في منتهى القوة أمام هوفنهايم وبروسيا دورتموند، وهذه المباريات ستجعلنا نستعد بنسبة 100% من أجل ريـال مدريد.”

واضاف اللاعب التشيلي:” مفتاح الفوز هو التركيز عندما نفقد الكرة، واستغلال جميع الفرص التي ستتيح لنا، فأنا لا أعتقد أنهم سيسيطرون على المباراة بل سنكون نحن أصحاب السيطرة، ويجب أن نرتكب أخطاء قليلة جدًا بقدر الامكان.”

وأخيرًا قال:” ريـال مدريد فريق قوي جدًا وسيدخلون المباراة لاثبات أنهم الأبطال، لذلك ستكون المباراة مناسبة لنا وهو مواجهة فريق بنفس مستوانا.”

يذكر أن بايرن ميونخ سيستضيف ريـال مدريد خلال ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز آرينا.