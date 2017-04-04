فينغر: لست خائف من مظاهرات جماهير ارسنال

أكد المدرب الفرنسي آرسن فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، أنه غير خائف من مظاهرات جماهير ارسنال التي تطالبه بالرحيل في الفترة الماضية، وذلك لسوء نتائج المدفعجية والابتعاد عن المنافسة عن البطولات المحلية.

وقال آرسن ردًا على أنباء رحيله في المؤتمر الصحفي اليوم لمباراة ويست هام:” لقد جاوبت على هذا السؤال عدة مرات، أنتم تسألون مجددًا، ولكن لا تقلقون ستعرفون الاجابة قريبًا.”

واضاف فينغر:” أنا شخص محترفن وعندما تكون محترف فأنت تعمل تحت ظروف رائعة وظروف غير مناسبة، وأنا أحب الفوز بمباريات كرة القدم، واركز فقط على ذلك.”

وتابع المدرب الفرنسي:” أنا غير خائف، واقبل بحكم الأشخاص ولكني أركز على عملي، والمهم هو فريق جيد يقدم كرة قدم ممتعة داخل أرض الملعب، والمهم هو اللعب بالروح المناسبة والأسلوب المناسب.”

يذكر أن أرسنال يستعد لاستضافة نادي ويست هام خلال الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ارسنال المركز السادس برصيد 51 نقطة، بينما يحتل ويست هام المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.