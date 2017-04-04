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كونتي : أملك إحترام كبير لسيرجيو أغويرو

كونتي : أملك إحترام كبير لسيرجيو أغويرو

By admin
4 أبريل، 2017
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أوضح الإيطالي انطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي أنه يكن إحترام كبير لمهاجم مانشستر سيتي , الارجنتيني سيرجيو أغويرو .
ويذكر أنه سبق لمدافع تشيلسي دافيد لويز أن عرقل أغويرو بقوة خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي في شهر ديسمبر الماضي .
ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات كونتي والذي قال : اعتقد أن ركبة سيرجيو أغويرو تحسنت بشكل رائع في الفترة الحالية وهو بحاجة الى العلاج المناسب ليكون في أفضل حال .
واضاف كونتي : لا , ليس هناك أي مشكلات مع أغويرو وهو لاعب رائع , حقيقة انا أملك له إحترام وتقدير كبير .
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