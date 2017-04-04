كونتي : أملك إحترام كبير لسيرجيو أغويرو

أوضح الإيطالي انطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي أنه يكن إحترام كبير لمهاجم مانشستر سيتي , الارجنتيني سيرجيو أغويرو .

ويذكر أنه سبق لمدافع تشيلسي دافيد لويز أن عرقل أغويرو بقوة خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي في شهر ديسمبر الماضي .

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات كونتي والذي قال : اعتقد أن ركبة سيرجيو أغويرو تحسنت بشكل رائع في الفترة الحالية وهو بحاجة الى العلاج المناسب ليكون في أفضل حال .

واضاف كونتي : لا , ليس هناك أي مشكلات مع أغويرو وهو لاعب رائع , حقيقة انا أملك له إحترام وتقدير كبير .