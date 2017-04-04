كونتي يرسل رسالة للاعبي تشيلسي وسط شائعات نقل سانشيز

بعث المدير الفني لتشيلسي الانجليزي أنطونيو كونتي رسالة للاعبيه وسط شائعات إقتراب ألكسيس سانشيز مهاجم آرسنال من الانتقال لملعب ستامفورد بريدج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد زعمت بعض التقارير أن سانشيز قد ينتقل لفريق تشيلسي في نهاية الموسم الحالي ، بعد عدم موافقته على تجديد عقده مع الارسنال.

ومع ذلك، رفض كونتي خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة مترو الانجليزية استبعاد فكرة التعاقد مع سانشيز في الصيف ، ولكنه أعترف ان مناقشة صفقات انتقال اللاعبين علناً سيكون عدم احترام للاعبيه الحاليين.

حيث قال كونتي عن شائعات نقل سانشيز:انت تعرف أنني لا أحب أن أتحدث عن لاعبين آخرين من أندية أخرى.

وأضاف:أعتقد أنه من الاحترام للنادي ولاعبي فريقي ، انها ليست اللحظة المناسبة للحديث عن هذا.