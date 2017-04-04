كونتي يكشف آخر تقارير إصابة ديفيد لويز

تحدث أطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي عن إصابة مدافعه البرازيلي ديفيد لويز قبل الصدام الناري مع مانشستر سيتي غداً في الاسبوع ال31 بالدوري الانجليزي الممتاز.

وكان الدولي البرازيلي لويز عضوا أساسيا في تشكيلة كونتي هذا الموسم ولكنه لم يلعب في كامل لياقته في الآونة الأخيرة بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وقال كونتي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة مترو الانجليزية:وان كان هناك بعض التحسن ، فان لويز يحتاج الى مزيد من العلاج من الآن وحتى نهاية الموسم.

وأضاف:أعتقد الآن ان ركبته أفضل من ذي قبل.

واختتم كونتي حديثه قائلا:لكنه يحتاج إلى العلاج والاستمرار في الحصول على العلاج بشكل جيد لركبته.