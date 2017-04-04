ماندي يندمج جزئيا في تدريبات فريقه ريال بيتيس

كشف الموقع الرسمي لنادي بيتيس إشبيلية أمس الإثنين أن لاعب الخضر عيسى ماندي اندمج بشكل طبيعي مع زملائه في الحصة التي أقامها الفريق يوم أمس قبل أن ينسحب في منتصفها لاستكمال برنامجه العلاجي مع طبيب الفريق، ماندي يكون قد اندمج في البداية لأن العمل الأرضي بالكرة والاحتكاك لم يكن قد بدأ بعد، لكن ومباشرة بعد بدأ العمل الفني قرر المدرب سحبه لأن إصابته مازلت جديدة، يذكر أن ماندي مصاب بكسر في أصبعين من أصابع يده اليسرى وغاب على إثر ذلك عن لقاء الجولة الماضية ضد إسبانيول وهو اللقاء الذي خسره فريقه بهدفين لهدف وحيد .

لن يتمكن من اللحاق بلقاء فياريال سهرة اليوم

عطفا على ابتعاده عن تدريبات فريقه الجماعية بصفة كاملة فإن لاعب الخضر لن يكون بدقدوره المشاركة في لقاء سهرة اليوم ضد فياريال ضمن الجولة الـثلاثين للدوري الإسباني الليغا، مدرب الفريق سيبحث عن حلول أخرى وربما تكييف خطته وتغيرها للعب بمدافعين فقط في المحور وهو ما سيتيح له الاستغناء عن مادي فنيا، ومن المرجح أن يتواصل غياب ماندي أكثر، حيث سيغيب بشكل شبه رسمي عن تنقل فريقه للقاء لاس بالماس يوم الأحد المقبل على أن تكون عودته مرتقبة في لقاء أيبار في الأسبوع الذي يليه .

بورقعة .ع