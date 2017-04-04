مدرب غرناطة: البارسا كان قليل الاحترام معنا

عبر مدرب غرناطة لوكاس ألكراث عن غضبه من تصرف لاعب برشلونة إيفان راكيتيتش الذي تلفظ بألفاظ بذيئة للاعب الفريق الأندلسي أندرياس بيريرا مشيرًا إلى أن النادي الكتلاني لم يتدارك الموقف.

وحول الحادثة التي حصلت بين اللاعبين قال ألكاراث في تصريحاته لوسائل الإعلام اليوم “لاعبو الأندية الكبيرة في إسبانيا يستطعون فعل كل ما يحلو لهم. طبعًا هم يقللون من احترام النادي وكان عليهم تصحيح الأمر”.

وتابع متحدثًا عن الكيل بمكيالين بقوله “إن فعل هذا لاعب من فريق كبير فهذا لأنه كان منفعلاً من الغضب؛ وإن فعل هذا لاعب من فريق صغير فلأنه قليل الأدب”.

وكان راكيتيتش قد شتم لاعب غرناطة بيريرا بقوله “يا ابن العاهرة” وتوعده بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية قائلاً “إلى الدرجة الثانية، ستهبطون!”.

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