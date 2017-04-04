مدرب ليغانيس يعلن التحدي قبل مواجهة الريال

أعلن المدير الفني أسير غاريتانو لنادي ليغانيس الإسباني عن تحديه للمنافس المقبل لهم في الدوري وهو متصدر البطولة ريال مدريد على ملعب بوتاركي.

وقال غاريتانو في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: في المواجهة غداً ، لدينا طموحات كبيرة جداً ، وهي جوهر ما نملكه ، ونركز على إمكانياتنا وليس على المناس.

وتابع: نريد أن نحرز بعض النقاط خاصة وأننا في موقف معقد في الدوري ، ولكننا نحذر ايضاً من قوة الريال ككل وليس لبعض اللاعبين خاصة البي بي سي ، مثلما حدث أمام إشبيلية نفكر في خوض اللقاء.

وأضاف: سنمتلك الكثير من المشاكل في حالة أن حصل الريال على الركلات الركنية في المباراة ، فهم متميزين بها ، ويستغلون أخطاء المدافعين لاحراز بعض الأهداف.

وأنهى تصريحاته: اتمنى أن يكون هناك مشكلة بالنسبة لريال مدريد بشأن ملعبنا ولا يشعرون بالراحة ، ولكن الأجواء لن تكون معقدة بالنسبة لهم.