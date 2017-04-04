الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
مشكلة تهديفية تواجه إشبيلية قبل معركة برشلونة

مشكلة تهديفية تواجه إشبيلية قبل معركة برشلونة

By admin
4 أبريل، 2017
987
0
Share:
يواجه نادي إشبيلية الإسباني مشكلة تهديفية خلال مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري على الرغم من النتائج المبهرة على مدار الدور الأول.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعبين في الدور الأول قد سجلوا 42 هدف أي بمعدل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة ولكن كل تلك الأرقام ذهبت بمجرد بداية الدور الثاني.
وتابعت الصحيفة أن لاعبي النادي الاندلسي لم يسجلوا من بداية الجولة العشرين سوى 10 أهداف فقط وهو ما قد يعرضهم لأزمة قبل التوجه إلى كامب نو ومواجهة نادي برشلونة غداً.
سامباولي عليه أن يجد حلول هجومية أخرى عن التي يعتمد عليها في المباريات السابقة حتى لا ينال هزيمة جديدة تبعده تماماً عن المركز الثالث بالدوري.
الموضوع السابق

إبراهيموفيتش : كنت افتقد لزملائي في مان ...

الموضوع التالي

مارسيليا يضع عينه على رباعي الكالتشيو

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017