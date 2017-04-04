مشكلة تهديفية تواجه إشبيلية قبل معركة برشلونة

يواجه نادي إشبيلية الإسباني مشكلة تهديفية خلال مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري على الرغم من النتائج المبهرة على مدار الدور الأول.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعبين في الدور الأول قد سجلوا 42 هدف أي بمعدل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة ولكن كل تلك الأرقام ذهبت بمجرد بداية الدور الثاني.

وتابعت الصحيفة أن لاعبي النادي الاندلسي لم يسجلوا من بداية الجولة العشرين سوى 10 أهداف فقط وهو ما قد يعرضهم لأزمة قبل التوجه إلى كامب نو ومواجهة نادي برشلونة غداً.

سامباولي عليه أن يجد حلول هجومية أخرى عن التي يعتمد عليها في المباريات السابقة حتى لا ينال هزيمة جديدة تبعده تماماً عن المركز الثالث بالدوري.