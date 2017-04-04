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منبوذ الإنتر قد يذهب الى بطل إنجلترا لإنقاذ مسيرته !

منبوذ الإنتر قد يذهب الى بطل إنجلترا لإنقاذ مسيرته !

By admin
4 أبريل، 2017
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يعاني اللاعب البرازيلي جابرييل باربوسا لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي بسبب عدم قدرته على إثبات ذاته مع النيراتزوري منذ إلتحاقه بالفريق .
وكانت تقارير صحفية قالت أن باربوسا والشهير بجابيجول قد ينتقل الى الدوري الإسباني او الى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل .
وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن جابيجول قد ينم الى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل .
يذكر أن جابيجول انضم الى صفوف إنتر ميلان في عام 2016 قادماً من نادي سانتوس البرازيلي .
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