هني:” مهمتنا في الفوز بالدوري لن تكون سهلة”

رفض الدولي الجزائري وقائد فريق أندرلخت سفيان هني ترشيح فريقه للفوز باللقب من الآن، كلام هني كان بعد خسارة منافسهم المباشر “أف سي بروج” على ملعب جينت ما جعل فارق يتسع لأربع نقاط، هني قال أن أندرلخت يعتبر فريقا منافسا ضمن عدة فرق من ضمنهم بروج وأن تتويجهم باللقب أو ترشيحهم فوق العادة لذلك لن يكون في صالحهم، يذكر أن هني قال نفس الكلام سهرة الجمعة الماضي بعد فوزهم الثمين خارج أرضهم على حساب زولت وراجيم وأعاد الكرة بعد خسارة بروج عشية الأحد .

أليكس تاكلاك ” تراجع مستوى هني لم يكن مؤثر”

أدلى التقني البلجيكي “أليكس تاكلاك” بتصريحات نقلها أمس التلفزيون الرسمي البلجيكي حلل فيها لقاء الجولة الأولى من مرحلة اللقب، أليكس قال أن مستوى لاعب الخضر سفيان هني في لقاء وارجيم كان سيئا ولم يساعد فريقه على بناء اللعب لكنه قل من شأن ذلك وقال أنه عادي كما أشار للقوة الذهنية لزملائه الذين استطاعوا تعويض دوره في بناء اللعب والفوز .

ع.ب