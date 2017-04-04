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هيغواين : اليوفي يهدف للفوز بدوري ابطال اوروبا

هيغواين : اليوفي يهدف للفوز بدوري ابطال اوروبا

By admin
4 أبريل، 2017
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أكد اللاعب الارجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي أنه يريد الفوز بدوري ابطال اوروبا في العام الحالي .
ويذكر أن هيغواين كان قد انضم الى اليوفي في صيف عام 2016 قادما من فريق نابولي الإيطالي .
ونقل موقع اليويفا على الإنترنت تصريحات هيغواين والذي قال : انا سعيد بالإنتقال الى اليوفي وقد شرحت هذا الامر من قبل واليوفي أرادني وكان علي إتخاذ القرار .
وتابع هيغواين : إختيار فريق ناجح وكبير كان جزء من التحدي وجئت الى يوفنتوس لمساعدة الفريق على النجاح .
وأكمل مهاجم اليوفي حديثه قائلاً : أتمنى أن نفوز بدوري الابطال ونحن نقاتل كذلك للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي .
وقال هيغواين : نحن نهتم ونريد الفوز بدوري ابطال اوروبا ولكن لايمكننا نسيان ضرورة السعي للفوز بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا .
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