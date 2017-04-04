هيغواين: لم اتوقع هذا الهجوم من جماهير نابولي

أكد اللاعب الأرجنتيني غونزالو هيغواين لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه لم يتوقع هذا الهجوم من جماهير نابولي خلال مباراة الفريقين على ملعب سان باولو الأسبوع الماضي بالدوري.

ونشرت صحيفة “ال ماتينو” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، بعض الحديث بين هيجواين وأحد اصدقائه من رجال الشرطة بعد المباراة:” لقد قدمت الكثير لهذا النادي ولهذه المدينة.”

وتابع هيغواين في حديثه:” لم اتوقع كل هذا الهجوم من الجماهير.”

وكانت جماهير نابولي قد شنت حملة هجوم عنيفة على المهاجم الأرجنتيني غونزاول هيغواين خلال لقاء يوفنتوس ونابولي الذي اقيم على ملعب سان باولو والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يذكر أن هيغواين انتقل إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي والتي وصلت إلى 90 مليون يورو.