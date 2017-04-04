3 لاعبين يستعدون للرحيل عن ميلان

يستعد الثلاثي ماتيا دي تشيليو وماريو بازاليتش وكارلوس باكا للرحيل عن صفوف ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الايطالية أن دي تشيليو ليس على استعداد لتمديد عقده حيث ينتهي العقد الحالي للاعب في صيف 2018 المقبل بالإضافة إلى لوكا انطونيلي الذي يستعد للرحيل عن الفريق.

وأكد الموقع الايطالي أن بازاليتش على الرغم من تألقه مع ميلان خلال الموسم الجاري إلا أنه سيكون من الصعب إقناع تشيلسي بشراء اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

أما باكا فقد اقترب كثيرا من الرحيل عن الفريق بعد تراجع مستواه بشكل كبير وتوتر علاقته بمونتيلا المدير الفني للفريق.